Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması! Maliyet sorun değil

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Süper Lig'de rakiplerinin önünde lider durumda bulunan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yardımcılığını yapan İspanyol antrenör Ismael Garcia Gomez, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Gomez, İspanyol basınından Marca'ya özel bir röportaj verdi.

"HER ŞEY ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE SONUÇLANDI"

Antrenör, sözlerine şu şekilde başladı:

Victor kendini Napoli'de kalırsa tek başına antrenman yapacak ve oynamayacak bir durumda buldu. İki hafta önce hiçbir seçeneğimiz yokmuş gibi görünebilirdi ama aniden bunun çok mümkün olduğunu gördük. Adana Demirspor maçından önce (31 Ağustos) bize bu olasılıktan bahsettiler ve havaalanına döndüğümüzde, kalkıştan hemen önce teknik direktörümüz, Osimhen ile bir video görüşmesi yaptı. O andan itibaren her şey çok hızlı bir şekilde sonuçlandı.

"OSIMHEN'E ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE ETME SEÇENEĞİNİ SUNDUK"

Gomez, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

Ona şampiyonluklar için mücadele etme ve Avrupa'da oynama seçeneğini sunan birkaç takımdan biriydik. Ayrıca Victor İstanbul'da futbolun Napoli'deki gibi yüzde 100 yaşanmasına da değer veriyor.

"AVRUPA'DAKİ HER TAKIMLA REKABET EDEBİLECEK BİR HÜCUM GÜCÜMÜZ VAR"

Icardi ve Osimhen hakkında konuşan Gomez, şunları dedi:

Avrupa'daki her takımla rekabet edebilecek bir hücum gücümüz var. Osimhen geldiğinde, öncelik onları birlikte oynatmamızı sağlayacak bir sistem bulmak oldu... Şunu söylemeliyim ki, futbol açısından birbirlerine mükemmel bir şekilde uyuyorlar. Her ikisi de ilk dakikadan itibaren birlikte oynama olasılığı konusunda olumluydu. Icardi kulübün büyümesine ve şampiyonluklar kazanmasına yardımcı olma fikriyle geldi ve eminim daha iyi teklifler almış olmasına rağmen projeye öncelik vermeye devam etti. Osimhen'e gelince, o gelmeden önce Icardi, Muslera, Mertens gibi önemli isimlere sahip olan bir kulübe gelirken ve uyum sağlarken gösterdiği tevazu beni şaşırttı.

"DÜNYA FUTBOLUNDA GÖRÜLMESİ ZOR BİR ATLETİK YETENEĞE SAHİP"

Gomez, şu sözleri sarf etti:

Belki de Osimhen, uzun süredir burada olmamasına rağmen, şimdi özellikle liderlik açısından bir adım daha atmalı. Genç ama hem Napoli'de hem de Nijerya'da kilit bir 'parça' oldu. Rakibini bu kadar etkileyen bir oyuncu görmeyeli uzun zaman olmuştu. Sadece markajcılarının değil, tüm savunma hattının dikkatini çekiyor. Yine de kendi başına hareket üretebiliyor. Dünya futbolunda görülmesi zor bir atletik yeteneğe sahip. Onun boyunu, hızını ve koordinasyon seviyesini bir araya getiren bir oyuncu bulmak kolay değil.

"HER ŞEYDEN ÖNCE TAKIMIN KAZANMASINI SAĞLAYABİLMELİ"

Ismael Garcia Gomez, sözlerini şöyle sürdürdü:

Icardi'nin geçen sezon gol kralı olduğu 25 gol ortalamasından daha iyi bir ortalamaya sahip. Rekor, 1988'de yine Galatasaray'da oynayan Tanju Çolak'ın attığı 39 gol. Icardi'nin gol sayısını geçebilir ama her şeyden önce takımın kazanmasını sağlayabilmeli. Geçen sezon Mauro, gol ve asist sayısı bakımından ligi domine etti. Osimhen'den istediğimiz de bu: Icardi'nin yaptığı gibi maçları ve ligi domine etmesi.

"İŞİN EKONOMİK KISMI ASLA SORUN OLMAYACAKTIR"

"Osimhen'in bonservisi alınacak mı?" sorusuna Gomez, şu yanıtı verdi:

Bu tür bir durumda işin ekonomik kısmı asla sorun olmayacaktır. Dengeyi değiştirecek olan şey sportif kısım olacaktır. Sezonun nasıl biteceğini ve Victor'un ne yapmak istediğini görmemiz gerekecek.

"EN ÖNEMLİ ŞEY LİGİ KAZANMAK"

Okan Buruk'un yardımcısı, açıklamalarını şu şekilde noktaladı: