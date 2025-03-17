Galatasaray'dan yabancı hakem sözleri!

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Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, yabancı hakem gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yazgan, İngiliz takımı Hull City ve Sloven ekibi Maribor'un sahibi olan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya da gönderme yaptı.

"MARIBORLU HAKEM GETİRDİLER"

Yazgan, şunları dedi:

Yerli veya yabancı hakem fark etmez. İyi ve kötü hakem vardır. İyi bir hakem olsun. Bir kişi olmasın. Mariborlu bir hakem olmasın. Hull Cityli bir hakem olmasın. Kalkıp göz gözün parmağına Mariborlu hakem getirdiler. Ne kadar adil ve tarafsız olduklarını kupa maçında atayacakları hakemle belirleyecekler.

Yazgan, ayrıca Fenerbahçe ile yapılacak kupa maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde olduğu gibi Kadıköy'de de İstanbul Emniyeti'nin gerekli tedbirleri alacağına inandığını söyledi.

NELER OLMUŞTU?

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren derbi maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetmişti.

Galatasaray cephesi ise maç öncesinde ve sonrasında Vincic'e eleştiriler yapmıştı.