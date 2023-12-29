Galatasaray'dan yeni karar! GSTV dijital ortamda devam edecek

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, kulübün resmi kanalı GSTV hakkında yeni bir karara imza attı.

2006'da yayın hayatına başlayan Galatasaray Spor Kulübü'nün özel televizyon kanalı GS TV, yeni yılla birlikte yayın hayatına dijital ortamda devam edeceğini duyurdu.

"Galatasaray dijital çağı yakalamak amacıyla yeni bir adım atıyor"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Galatasaray Spor Kulübü'nün kurumsal yayın organı GSTV, değişen medya kullanım alışkanlıklarına uyum sağlamak ve dijital çağı yakalamak amacıyla yeni bir adım atıyor. Yeni nesil, zengin dijital içeriklerin sevilen programlarla harmanlanacağı bu yeni dönemde GSTV; Galatasaray Youtube Kanalı ve www.galatasaray.com adreslerinde yayın yapmaya devam edecek. Yeni yılda, yepyeni bir GSTV'de buluşmak ve Galatasaray'ımızın başarılarını hep birlikte takip etmek dileğiyle...