Galatasaray'ın Adana Demirspor karşısında kırmızı kart beklediği pozisyon Galatasaray, Adana Demirspor karşısında Emre Akbaba'nın Dries Mertens'e yaptığı faul sonrasında kırmızı kart bekledi. Hakem Ali Şansalan, Emre Akbaba'ya sarı kart verdi. Bu pozisyonun ardından Galatasaray cephesi sosyal medyadan tepki gösterdi.

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde lider Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Adana Demirspor'la karşı karşıya geldi.

Galatasaray, maçta bir pozisyonda Adana Demirsporlu Emre Akbaba'ya kırmızı kart bekledi.

Faul sonrasında gerginlik oluştu

Karşılaşmanın 38. dakikasında Adana Demirspor'da Emre Akbaba, kendi yarı alanının ortalarında Mertens'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

Yapılan bu faul sonrasında sarı-kırmızılı yedekler ve teknik heyet Adana Demirsporlu futbolculara tepki gösterdi. Bunun üzerine iki takım arasında bir gerginlik yaşandı ancak tartışma daha fazla büyümeden sonlandı.

Pozisyonun ardından ise Galatasaraylı tribünler, Ali Şansalan'ın sarı kart kararını protesto etti.

Galatasaray paylaşım yaptı

Yaşanan bu pozisyonun ardından Galatasaray, devre arasında bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılıların paylaşımında "Yeter artık" ifadeleriyle birlikte "VAR Hakemi" görseli dikkat çekti. Galatasaray'ın paylaşımında ayrıca kırmızı kart, soru işareti ve ünlem emojileri kullanıldı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)