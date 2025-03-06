Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

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Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu duyurdu.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs, Alanya kafilesinde yer almadı.

Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata ise kamp kadrosuna dahil edildi.

JAKOBS ALINMADI, MORATA DAHİL EDİLDİ

Galatasaray, perşembe günü Alanya'ya gidecek ve pazar günü oynayacağı maça kadar burada kamp yapacak.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde;