Galatasaray'ın Antalya kampı devam ediyor Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında karşılaşacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına kamp yaptığı Antalya'da devam etti.

İHA

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada kamp yapmak için geldiği Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin sahasında üçüncü antrenmanını gerçekleştirdi.

2 Nisan Salı günü sahasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşacak olan sarı-kırmızılıların bir hayli neşeli olduğu görüldü.

Icardi ve Torreira, sahanın içinde çalışan yağmurlama sisteminin arasında yaptığı çalışma ilgi çekti.

Yarım saatlik bölüm basına kapalı gerçekleşti

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketlerinin ardından futbolcular gruplar halinde pas ve mini kaleye gol çalışması yaptı.

Takım ardından, 3'e bölünerek dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman yarım saatlik bölümün ardından basına kapalı devam etti.

Kamp yarın sona erecek

Sarı-kırmızılı kafile, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Antalya kampını tamamlayacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)