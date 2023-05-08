Galatasaray'ın Başakşehir karşısında VAR uyarısıyla kazandığı penaltı pozisyonu

Süper Lig'in 33. hafta maçında ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan bu mücadelede ilk yarının son dakikalarında sarı-kırmızılı takım VAR incelemesiyle kazandı.

Karşılaşmanın 45+5. dakikasında Mertens'in soldan ortasında top Deniz Türüç'ten döndü. Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyonda penaltı bekledi.

VAR uyarısı sonrası penaltı verildi

Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu monitörde izledi. Meler, daha sonra penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Mauro Icardi, takımını öne geçirdi.

Galatasaray'ın Başakşehir karşısında VAR uyarısı sonrası kazandığı penaltı
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Galatasaray'ın Başakşehir karşısında VAR uyarısı sonrası kazandığı penaltı
Galatasaray'ın Başakşehir karşısında VAR uyarısı sonrası kazandığı penaltı

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)