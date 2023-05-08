Galatasaray'ın Başakşehir karşısında VAR uyarısıyla kazandığı penaltı pozisyonu Galatasaray, Başakşehir'i konuk ettiği maçta VAR uyarısı sonrasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Arjantinli yıldız Mauro Icardi, ağları havalandırarak takımını öne geçirdi.

Süper Lig'in 33. hafta maçında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan bu mücadelede ilk yarının son dakikalarında sarı-kırmızılı takım VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Karşılaşmanın 45+5. dakikasında Mertens'in soldan ortasında top Deniz Türüç'ten döndü. Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyonda penaltı bekledi. VAR uyarısı sonrası penaltı verildi Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu monitörde izledi. Meler, daha sonra penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Mauro Icardi, takımını öne geçirdi. (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)