Galatasaray'ın dev serisi Mersin'de bitti

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Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Hatayspor ile Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

CEMALİ VE OSIMHEN SAHNEDE

Hatayspor, karşılaşmanın 28. dakikasında Cemali Sertel’in golüyle öne geçti.

Galatasaray ise 56. dakikada Victor Osimhen’in penaltı golüyle eşitliği sağladı. Mücadelede başka gol olmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

HATAYSPOR DEPLASMANI KABUS OLDU

Galatasaray, Süper Lig tarihinde puan alamadığı iki deplasmandan biri olan Hatayspor karşısında (hükmen sonuçlar hariç) 4. ziyarette ilk kez puan aldı. Ancak sarı-kırmızılılar, bu deplasmandan galibiyet çıkarma hasretini sürdürüyor.

17 MAÇLIK SERİ SONLANDI

Bu beraberlikle birlikte Galatasaray’ın Süper Lig’deki 17 maçlık deplasman galibiyeti serisi de son buldu.