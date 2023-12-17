Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, en büyük hatasını itiraf etti! Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, katıldığı yayında "Bazı kişilerin, biz gidelim diye Galatasaray'ın başarısız olmasını istediğini biliyorum. Benim en büyük hatam Galatasaray’ı çok ciddiye almış olmam" dedi.

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Galatasaray'ın Dursun Özbek'ten önceki başkanı olan Burak Elmas, uzun bir aranın ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 13. sırada bitirmesi sonrasında görevini bırakan Elmas, Balçiçek İlter'in Youtube kanalına konuk oldu.

"Talihsiz bir dönem yaşadığımı düşünüyorum"

Burak Elmas, sözlerine şu şekilde başladı:

Talihsiz bir dönem yaşadığımı düşünüyorum. 4-5 senede bir yaşanacak bir şeyi ben 1 senede yaşadım. Hayatta birtakım çizgilerim var, aynı fikirde olmadığım insanlarla tartışırım ama ailesine, şerefine, haysiyetine asla bir şey demem o benim kırmızı çizgimdir. Ama bazı insanlarda kırmızı çizgi olmadığını da gördüm.

"Yapılan her hata başkanın hatası, yapılan başarılar ise diğer insanların başarısı"

Galatasaray'daki başkanlığının sona ermesi sonrasında birçok şeyi öğrendiğini belirten Elmas, şu sözleri sarf etti:

Üzüldüm. Başkanlığı bıraktıktan sonra şunu öğrendim; Yapılan her hata başkanın hatası, yapılan başarılar ise diğer insanların başarısı.

"Sacha Boey ve Victor Nelsson bizim dönemimizde geldi"

Sacha Boey ve Victor Nelsson'u kendi dönemlerinde transfer ettiklerini ifade eden Burak Elmas, şunları dedi:

Sacha Boey ve Victor Nelsson bizim dönemimizde geldi. Uzun dönemli bir mali strateji ile kulübü yönetmek istedik. Çok kısa dönemde düşünüyor taraftar ve kamuoyu.

"Hepimizin suçu var"

Hakem Halil Umut Meler için açıklamalarda bulunan Elmas, şu ifadeleri kullandı:

Ben çok muhasebe yapıyorum. Hayat hepimiz için bir gelişim. Herkes 'Kabul edilemez' diye yazılar paylaştı Halil Umut Meler için. Arkadaş, hepimiz suçluyuz... Hepimizin suçu var. Dönemimde şöyle bir strateji ile yaklaşmaya çalıştım, nezaketle ve iletişimle bu işleri çözmeye çalıştım. Ama burada niyet herkeste aynı olmuyor.

"Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup etmesi beni en çok mutlu eden şey"

Galatasaray'ın hangi derbi galibiyetinde mutlu olduğuna dair yöneltilen soruya cevap veren eski Galatasaray başkanı, şu cevabı verdi:

Galatasaray'la Fenerbahçe'nin arasındaki rekabet bambaşka bir rekabet. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup etmesi beni en çok mutlu eden şey.

"En büyük hatam Galatasaray’ı çok ciddiye almış olmam"

Burak Elmas, Galatasaray'daki en büyük hatasını şu sözlerle ifade etti: