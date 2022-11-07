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    Galatasaray'ın eski kalecisi Simovic, Türkiye'yi unutamıyor

    Galatasaray'ın Karadağlı eski kalecisi Zoran Simovic, ''Futbol oynamak için bugün de olsa yine Türkiye'yi seçerim.'' dedi.
    • 07.11.2022 - 02:37
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    Galatasaray'ın eski kalecisi Simovic, Türkiye'yi unutamıyor

    Bir dönem Galatasaray forması giyen efsane kaleci Zoran Simovic, Türkiye ve Galatasaray'la ilgili anı ve düşüncelerini anlattı.

    İngiltere'den İstanbul'a uzanan transfer serüveni

    Fransa'da 1984'te düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaşanan bir "fiyasko" yüzünden İngiltere'ye milyon dolarlık transferin iptal olduğunu anlatan Simovic, "Nottingham Forest'la anlaşma sürecim neredeyse tamamlanmıştı. Tottenham Hotspur da benimle ilgileniyordu. Daha sonrasında Elton John'un da beni Watford'a almak için çok istekli olduğunu öğrendim." diye konuştu.

    Transferiyle ilgili olumsuzluklar yaşadığını anlatan Simovic, "Bu gelişmelerin tamamı iptal oldu ve kendimi İstanbul'da buldum. O zamanlar bunun kariyerim için büyük bir hamle olacağını ve Türkiye'nin sonsuza kadar kalbimde kalacağını bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray ın eski kalecisi Simovic, Türkiye yi unutamıyor #1

    "Galatasaray'da silinmez bir iz bıraktım"

    AA'nın haberine göre; Türkiye'de bulunduğu dönemde, hala devam eden dostluklar edindiğini kaydeden Simovic, "Galatasaray'da silinmez bir iz bıraktım. Bugün bana 'İngiltere mi, Türkiye mi?' diye sorsanız, en ufak bir ikilem yaşamam. Bugün olsa yine Türkiye'yi seçerim ve Türk kardeşlerime giderim." dedi.

    Simovic, Türkiye'de bulunduğu yıllarda büyük bir hayran kitlesine sahip olduğunu ifade ederken, "Bazen polisler, arabam düzgün bir şekilde park edilmiş olmasına rağmen, sadece benim gelip imza vermemi beklemek için arabama teker kilidi takarlardı. Bu inanılmaz bir duyguydu." değerlendirmesinde bulundu.

    Galatasaray ın eski kalecisi Simovic, Türkiye yi unutamıyor #2

    Taraftarla her zaman iyi ve sıcak ilişkilere sahip olduğunun altını çizen Simovic, şunları söyledi:

    "Kendilerine adil davranırsanız ve sahada elinizden gelenin en iyisini yaparsanız sizi yüceltirler. Taraftarların maç öncesinde gelip, önce Tanju Çolak'a tezahürat edip sonra bana etmeleri durumunda kızıp kızmayacağımı sorduklarını hatırlıyorum. Ben de beni en sona bırakabileceklerini söylüyordum."

    Galatasaray ın eski kalecisi Simovic, Türkiye yi unutamıyor #3

    Zoran Simovic kimdir

    1954'te bugün Karadağ sınırlarında kalan Mojkovac kasabasında doğan Zoran Simovic, profesyonel futbola Sırbistan'ın Krusevac şehrinin Napredak takımında başladı.

    1975-1980 yıllarında Napredak'ta forma giyen Simovic, 1980-1984 yıllarında ise Hırvatistan'ın köklü kulüplerinde Hajduk Split'in kalesini korudu. 1984'te Galatasaray'a transfer olan Simovic, 6 sezon formasını giydiği sarı-kırmızılı takımın unutulmayan isimleri arasına adını yazdırdı.

    Galatasaray ın eski kalecisi Simovic, Türkiye yi unutamıyor #4

    Galatasaray ın eski kalecisi Simovic, Türkiye yi unutamıyor #5


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