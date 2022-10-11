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    Galatasaray'ın eski oyuncuları bir araya geldi

    Galatasaray'ın eski oyuncuları bir araya geldi

    Bir dönem Galatasaray'da birlikte oynayan futbolcular, birlikte poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 00:10
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    Galatasaray'da birlikte oynayan 4 futbolcu, fotoğraf karesinde poz verdi.

    Eski futbolcu Arda Turan, takım arkadaşları Ömer Bayram, Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan ile buluştu.

    Oğulcan Çağlayan: "Birçok güzel duygu"

    Gresunspor'da kariyerine devam eden Oğulcan Çağlayan, TFF 1. Lig'de Eyüpspor'da oynayan Ömer Bayram, Ankaragücü'nde oynayan Taylan Antalyalı ve yakın zamanda futbolu bırakan Arda Turan ile eski günleri yad ettikten sonra sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta "Birçok güzel duygu" ifadelerine yer verdi.

    Galatasaray ın eski oyuncuları bir araya geldi #1


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