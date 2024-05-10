Galatasaray'ın farkı: Tecrübe ve kariyer Galatasaray'ın mevcut kadrosunda yer alan 26 futbolcunun 18'i kariyerlerinde en az 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu tecrübeyle Fenerbahçe'nin önünde yine emin adımlarla mutlu sona doğru ilerliyor.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 35. haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider tamamladı.

Ligin 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Karagümrük, Fenerbahçe ise sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.

İki müsabakanın sonucuna göre Cim Bom, 2023-2024 sezonu şampiyonluğunu ilan edebilir. Önemli bir avantajı elinde bulunduran Galatasaray, lider olarak girdiği son haftalarda şampiyonluk kaybetmemesiyle biliniyor.

Kariyer ve tecrübe farkı

Aslan'ın şu anda kadrosunda bulunan ve Süper Lig'de süre alan 26 futbolcudan 18'i, kariyerlerinde daha önce bir lig organizasyonunda şampiyonluk gördü.

Şampiyonluk tecrübesi olan bu futbolcular, Galatasaray'ı bu sezon ligde başarıya taşıdı. Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, mutlu sona ulaşılması durumunda Sarı-kırmızılı takımdaki 7. şampiyonluğunu yaşayacak.

Galatasaray'a 2011'de gelen ve takımla 13. sezonunu yaşayan tecrübeli file bekçisi, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019 ve 2022- 2023 sezonlarında Süper Lig'de ipi önde göğüsleyen takımın parçası oldu.

Mertens'ten bir ilk

Cim Bom'da ayrıca geçen sezon Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Hamza Akman, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens ve Mauro Icardi birer kez şampiyonluk gördü.

Şampiyonluk sayısında Muslera'yı, Porto formasıyla 3, Galatasaray formasıyla 1 kez olmak üzere 4 kez şampiyonluk gören Sergio Oliveira izledi. Mauro Icardi, ikisi PSG, biri Galatasaray olmak üzere 3 kez şampiyon apoleti taktı.

Lucas Torreira da Atletico Madrid ve Galatasaray ile birer kez olmak üzere 2 kez lig şampiyonluğuna uzandı.

Dünyanın 4 yanında

Tete, Shakhtar Donetsk ile Ukrayna Ligi'nde, Serge Aurier de PSG ile Fransa Ligi'nde 2 kez zirveye çıktı. Birer şampiyonluğu bulunan futbolculardan Nelsson, Abdülkerim, Kaan, Berkan, Kerem Aktürkoğlu, Barış ve Mertens Galatasaray'da, Ziyech Ajax'ta, Sanchez Atletico Nacional'de, Ndombele Napoli'de, Günay ise Beşiktaş'ta bu mutluluğu yaşadı.

Bu sezon ligde süre almasa da kadroda bulunan Hamza Akman da şampiyonluk gören futbolcular arasında yer aldı.