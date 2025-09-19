Galatasaray'ın farklı mağlubiyeti Alman basınının gündeminde

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1'lik skorla mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan ağır bir yenilgiyle ayrılarak taraftarlarını üzdü.

Maçın ardından Alman basını da Eintracht Frankfurt'un farklı galibiyetini ve Galatasaray'ın performansını değerlendirdi.

İşte atılan manşetler...

BILD: EINTRACHT, GALATASARAY'I SÜPÜRDÜ

"Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü, hem de ne geri dönüş! Eintracht, muhteşem bir performansla Galatasaray'ı sahadan süpürdü: 5-1!

Türkler ilk dakikalarda öne geçerek Eintracht'ı sarstı, ancak Hessen ekibi muhteşem bir geri dönüş yaptı."

DER SPIEGEL: ACIMASIZ VE ETKİLİ BİR KONTRA

"İlk dakikalarda Galatasaray ve Leroy Sane-İlkay Gündoğan ikilisi parladı, ardından Eintracht acımasız ve etkili bir kontra atak gerçekleştirdi:

Frankfurt bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir başlangıç ​​yaptı."

DIE WELT: BEKLENMEDİK BİR GALİBİYET

"Eintracht Frankfurt, 940 gün aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünde görkemli bir futbol şöleni yaşadı ve Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki ilk galibiyetini aldı.

Başlangıçta yaşadığı bazı zorlukların ardından Bundesliga ekibi, Alman yıldızlar İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'nin de yer aldığı Galatasaray karşısında beklenmedik bir galibiyet alarak uluslararası arenada olgunluğunu kanıtladı."

SUEDDEUTSCHE: EZİCİ BİR ZAFER

"Türkiye Ligi lideri İlkay Gündoğan ve Leroy Sane ile Şampiyonlar Ligi maçı için Frankfurt'a gidiyor ancak işler o kadar ters gidiyor ki Eintracht Frankfurt ezici bir zafer kazanıyor.

Julian Nagelsmann, Leroy Sane transferi hakkında Türkiye'nin bazı kesimlerinde hakaret olarak algılanan şu sözlerle yorum yapmıştı:

"Leroy artık Bundesliga'dan biraz daha kötü bir ligde oynuyor. Daha fazla öne çıkmalı". Maçı incelediğinde muhtemelen değerlendirmesinin doğrulandığını hissetmişti."

T-ONLINE: FRANKFURT, GALATASARAY'I DAĞITTI

"Frankfurt'ta coşku: Eintracht, Galatasaray'ı dağıttı. Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'ne mükemmel bir başlangıç ​​yaptı. Leroy Sane ve İlkay Gündoğan, Galatasaray'da fiyasko yaşadı."