Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisindeki Muslera planı: Penaltı atabilir 30 Mayıs Salı günü Ankaragücü'nü yenmesi halinde 23. şampiyonluğuna ulaşacak olan Galatasaray'da, Fenerbahçe maçı için de ilginç bir plan ortaya atıldı.

Galatasaray, camia olarak 23. şampiyonluk için artık gün değil saatleri sayıyor.

Ankaragücü maçında kazanılacak bir 3 puanla şampiyonluğunu ilan edecek sarı-kırmızılılarda derbi için de ilginç bir plan düşünülüyor.

Olası penaltıda sahne Muslera'nın

Ankara deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde derbiye formalite maçı gözüyle bakacak olan Galatasaray, olası bir penaltı kazanılması halinde atıcı olarak Muslera'yı seçecek.

Bu şekilde hem ezeli rakiplerini ti'ye alma imkanı bulacak olan sarı-kırmızılılar hem de psikolojik olarak Fenerbahçe'yi hasara uğratmayı planlıyor.

Galatasaray taraftarı da ortaya atılan bu plana yoğun destek veriyor.

Daha önce kullandı

Öte yandan Fernando Muslera daha önce Manisaspor ile oynanan bir maçta penaltı kullanmış ve topu ağlara göndermişti.