Galatasaray'ın galibiyet golü Carlos Vinicius'tan

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Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda oynadı. Sarı-kırmızılıların galibiyet golü Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius’tan geldi.

Müsabakanın 90. dakikasında ceza sahası içinde Mauro Icardi’nin vuruşunda direkten dönen topu kale önünde alan Vinicius düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 4-3’e getirdi.

Süper Lig'de ilk golünü attı

28 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’de ilk gol sevincini yaşadı. Brezilyalı futbolcunu 1 de Türkiye Kupası’nda golü bulunuyor.

Mücadeleye yedeklerde başlayan Carlos Vinicius, 89. dakikada Dries Mertens’in yerine oyuna dahil oldu.

"Çok mutluyum takıma yardımcı olabildim"

Galatasaray'ın Brezilyalı forveti Carlos Vinicius, 4-3 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

90. dakikada Galatasaray'a galibiyeti getiren golü atan Brezilyalı santrfor, şunları dedi:

Çok mutluyum takıma yardımcı olabildim. Oyuncularımız yüksek kaliteli. Bu puanlar çok önemli. Bu puanlar sayesinde de şampiyonluğun geleceğine inanıyoruz.