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- Galatasaray'ın hazırlık maçı programı belli oldu! İşte rakipler..
Galatasaray'ın hazırlık maçı programı belli oldu! İşte rakipler..
Avusturya kampına gidecek olan Galatasaray'ın oynayacağı hazırlık maçları belli oldu.İşte detaylar..
- 04.07.2022 - 15:56
- Güncelleme : 04.07.2022 - 16:00
Yeni teknik direktörü Okan Buruk ile sezona sıkı hazırlanan Galatasaray antrenmanlarını sürdürüyor.
Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Okan Buruk ve ekibinin performansı büyük merak konusu olmaya başladı.
7 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek Galatasaray'ın burada yapacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.
Avusturya'da 4 hazırlık maçı oynayacak olan Galatasaray'ın maç programı şu şekilde;
Galatasaray - Sturm Graz - 9 Temmuz Cumartesi (20:30)
Galatasaray - MOL Fehervar - 13 Temmuz Çarşamba (20:00)
Galatasaray - Sigma Olomouc - 16 Temmuz Cumartesi (20:00)
Galatasaray - Pardubice - 19 Temmuz Salı (19:00)