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    Galatasaray'ın hazırlık maçı programı belli oldu! İşte rakipler..

    Avusturya kampına gidecek olan Galatasaray'ın oynayacağı hazırlık maçları belli oldu.İşte detaylar..
    • 04.07.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 16:00
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    Galatasaray'ın hazırlık maçı programı belli oldu! İşte rakipler..

    Yeni teknik direktörü Okan Buruk ile sezona sıkı hazırlanan Galatasaray antrenmanlarını sürdürüyor.

    Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Okan Buruk ve ekibinin performansı büyük merak konusu olmaya başladı.

    Galatasaray ın hazırlık maçı programı belli oldu! İşte rakipler.. #1

    7 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek Galatasaray'ın burada yapacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

    Avusturya'da 4 hazırlık maçı oynayacak olan Galatasaray'ın maç programı şu şekilde;

    Galatasaray - Sturm Graz - 9 Temmuz Cumartesi (20:30)

    Galatasaray - MOL Fehervar - 13 Temmuz Çarşamba (20:00)

    Galatasaray - Sigma Olomouc - 16 Temmuz Cumartesi (20:00)

    Galatasaray - Pardubice - 19 Temmuz Salı (19:00)


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