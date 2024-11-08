Galatasaray'ın hedefinde eski Giresunsporlu Borja Sainz var

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Galatasaray'da devre arası transfer dönemi yaklaşırken sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için önemli isimlerle temas halinde. Cimbom'un gündemine gelen son isim ise Norwich City'de forma giyen İspanyol sol kanat oyuncusu Borja Sainz.

SARA İLE YAKINLAŞTILAR

Sarı-kırmızılılarda scout ekibinin genç yıldızın transferini gündeme getirdiği ve teknik heyetin de bu oyuncuya sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray, Gabriel Sara transferi sonrasında Norwich City ile ilişkilerini daha da iyi seviyeye taşıdı.

Sara için İngiliz ekibine 18 milyon euro ödeme yapan Aslan, bu transferi sonuçlandırmak için bir hayli istekli.

GİRESUN'DA FORMA GİYDİ

Güncel piyasa değeri 2.2 milyon euro olan Sainz'in, kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken genç yıldız, 16 karşılaşmada 12 gol atarken 2 de asist yaptı.

Borja Sainz, ülkemizde daha önce Giresunspor forması giymişti. Karadeniz ekibiyle 34 maçta görev alan İspanyol futbolcu, 10 gol ve 4 asistle başarılı bir sezon geçirmişti.