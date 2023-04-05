Galatasaray'ın hocası Okan Buruk: Yakında maçla ilgili konuşamayacağız Başakşehir'e 3-2 mağlup olarak Türkiye Kupası'na çeyrek finalde vedan eden Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, maçın ardından, "Penaltı olup olmadığını söylesek bile Disiplin Kurulu'na sevk ediliyoruz. Demokratik ortamda değiliz. Özgürce fikirlerimizi söyleyemiyoruz. Yakında herhalde maçla ilgili de konuşamayacağız" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in lideri Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Başakşehir'i konuk etti.

Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanan konuk ekip yarı final biletinin sahibi oldu.

Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam'ın yönetimi sarı-kırmızılıların tepkisini çekti.

Okan Buruk: Yakında maçla ilgili konuşamayacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakanın ardından yayıncı kuruluş A Spor'a açıklamalarda bulundu:

Maçın büyük bölümünde kazanmak için oynadık. Rakibimiz özellikle direkt hücum tercih etti. Verdiğimiz pozisyonlar vardı. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Penaltı olup olmadığını söylesek bile Disiplin Kurulu'na sevk ediliyoruz. Demokratik ortamda değiliz. Özgürce fikirlerimizi söyleyemiyoruz. Yakında herhalde maçla ilgili de konuşamayacağız. Maçın genelinde yapmaya çalışsak da olmadı. Turu geçmek istiyorduk.

"VAR hatalarının açıklanmasına sevindi"

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın yayıncı kuruluşta maçlardaki pozisyonları değerlendirmesi hakkında konuşan Okan Buruk, "Bizim kırmızı kart dediğimiz pozisyonlara onlar da kırmızı dedi. Oyuncularımın kafasında son haftalarda yaşadığımız hatalar yer alıyor. Lale Orta'nın VAR hatalarında yapılan kararların açıklamasına sevindik. Bizi aydınlatmış oldular" dedi.