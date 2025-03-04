Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Takipçisi Fenerbahçe'yle olan puan farkı 4'e indi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV100'ün ilgiyle izlenen Ersin Düzen ile Saha Dışı programına konuşarak takımı hakkındaki iddialara sert yanıt verdi.

"KÖTÜ SONUÇ ALININCA HER KAFADAN SES ÇIKAR"

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

Galatasaray olarak son dönemdeki durgunluğumuzu türlü türlü sebeplere bağlıyorlar. Neymiş, futbolcuların gece hayatı varmış. Bakın, son bir ayda 9-10 maç oynadık. Bu süreçte ben ve oğlum da hep Florya'da kaldık. Ne benim ne de futbolcuların nefes alacak hali bile yok. Geçen sezon da herkes aynı şekilde yaşıyordu. Kazanınca ses çıkmaz ama kötü sonuç alınınca her kafadan bir ses çıkar.