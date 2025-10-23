Galatasaray'ın iç sahadaki yenilmezlik serisi sürüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Bodo/Glimt karşısında bir kez daha taraftarına keyifli bir gece yaşattı.

RAMS Park’ta oynanan mücadelede Aslan, rakibini 3-1 mağlup ederek hem grubunda kritik bir galibiyet aldı hem de iç sahadaki yenilmezliğini 30 maça taşıdı.

İÇ SAHADA YENİLMEZLİK SERİSİ 30 MAÇ OLDU

Sarı-kırmızılılar, evinde son olarak 2024-2025 sezonu Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys’a mağlup olmuştu.

O yenilgiden sonra Galatasaray, Süper Lig’de 21, UEFA Avrupa Ligi’nde 5, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası’nda ise 2’şer maç olmak üzere toplam 30 resmi karşılaşmada sahadan mağlup ayrılmadı.

Bu süreçte 22 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

NORVEÇ EKİPLERİNE KARŞI ÜSTÜNLÜK

Bodo/Glimt galibiyeti, Galatasaray’ın Norveç takımlarına karşı oynadığı 7. maç olarak kayıtlara geçti.

Avrupa kupalarında daha önce Molde, Tromsö ve Rosenborg ile karşılaşan Aslan, bu zaferle birlikte Norveç temsilcilerine karşı 4. galibiyetini aldı.

Galatasaray, bugüne kadar Norveç ekipleriyle oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Bodo/Glimt ise sarı-kırmızılıların Avrupa sahnesinde ilk kez karşılaştığı yeni bir rakip oldu.