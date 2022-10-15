Galatasaray'ın iptal edilen golü

Galatasaray'ın Kayserispor ile karşı karşıya geldiği maçta sarı-kırmızılıların attığı gol VAR'da incelendi ve iptal edildi.

Galatasaray'ın Kayserispor ile karşıkarşıya geldiği maçta ilginç bir an yaşandı. Sarı-kırmızılı takım 2-0 gerideyken rakip yarı alanda baskısını artırdı ve farkı 1'e indiren golü Barış Alper ile buldu.

Barış Alper'in golü iptal oldu

Maçın 56. dakikasında Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle durumu 2-1'e getirdi. Oliveira'nın kullandığı kornerde Barış Alper'den seken top ağlara gitti.

Ancak, Galatasaray'ın bulduğu gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Maçın VAR hakemi Erkan Engin orta hakem Arda Kardeşler'i VAR monitörüne çağırmadı ve Barış Alper'in golü elle oynama sebebiyle iptal oldu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)