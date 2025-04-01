Galatasaray'ın Joao Felix transferine Suudi Arabistan'dan rakip

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Chelsea'den devre arası transfer döneminde Milan'a kiralık olarak giden Joao Felix, İtalya'da da aradığını bulamadı.

İtalyan basınından Nicolo Schira'nın haberine göre, Milan, Portekizli futbolcu ile yola devam etmeyi düşünmüyor.

CHELSEA'NİN PLANLARINDA YOK

Felix, sezonun sona ermesinin ardından Chelsea'ye geri dönecek. Ancak 25 yaşındaki futbolcu İngiliz ekibinin planları arasında da yer almıyor.

GALATASARAY VE SUUDİ ARABİSTAN

Felix ile Galatasaray ve Suudi Arabistan'dan iki takımın ilgilendiği belirtildi.

İTALYA PERFORMANSI

Milan'a kiralık transferinin ardından İtalyan ekibinde 11 maçta sahaya çıkan Joao Felix, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Felix'in bonservisinin bulunduğu Chelsea ile sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.