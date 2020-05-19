Galatasaray'ın 'karton taraftar' projesi Koronavirüs nedeniyle birçok gelirden mahrum kalan Galatasaray yönetimi, hem statta atmosfer oluşturmak hem de para kazanmak için 'karton taraftar' projesini başlatma kararı aldı.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig maçları, 12 Haziran'da yeniden başlayacak.

Seyircisiz olarak oynanacak karşılaşmalarda, statta atmosfer oluşturmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa'daki birçok takımın yaptığı 'karton taraftar' uygulamasını hayata geçirme kararı aldı.

ÜCRET 149 TL

Resmi internet sitesinden bir açıklama yapan kulüp, tribünde fotoğrafının yer almasını isteyen taraftarların 149 TL (Kombine sahibiyse 123 TL) ücret ödemesi gerektiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

23. şampiyonluk yolunda tribünlerde takımını yalnız bırakmak istemeyen taraftarlarımız, Galatasaray tarihinde unutulmaz bir kampanyanın parçası olacak. Bu kapsamda taraftarlarımızın baskılı fotoğrafları, son üç iç saha maçında tribünlerimizde konumlandırılacak.

Covid-19 salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu, ertelenen maçlar haziran ayında seyircisiz olarak kaldığı yerden devam edecek. Normalleşme sürecinde, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın alışık olduğu dolu tribünleri tekrar hayata geçirmek amacıyla "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyasını başlatmış bulunuyoruz.

www.sensizolmazgs.com adresi üzerinden kampanyaya katılan taraftarların baskılı fotoğrafları, Galatasarayımızın evinde oynayacağı son 3 iç saha maçında tribünlere konumlandırılacak.

“Galatasaraysız olmaz, sensiz hiç olmaz!” sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyen taraftarlar www.sensizolmazgs.com adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Kampanya, kombine sahiplerine özel indirim ile 123 TL'den satış sunulurken, genel satış rakamı ise 149 TL olarak açıklandı.

Yurt içi ve yurt dışından olmak üzere sarı kırmızılı renklere gönül vermiş on binlerce taraftarın yoğun katılımının beklendiği kampanyada taraftarlar; dilerlerse aileleri, arkadaşları kısaca sevdikleri ile tribünde yan yana oturma fırsatına da sahip olacak.

19 Mayıs Salı günü başlayan kampanyaya katılan taraftarlar tribünlerdeki baskılı fotoğraflarını maç günü www.sensizolmazgs.com adresinden blok numarasını seçerek görebilecek.

Taraftarların #SensizOlmazGalatasaray hashtagi ile sosyal medya hesaplarından baskılı fotoğraflarını paylaşmaları beklenirken, Galatasaray ruhu her yeri dolduracak.