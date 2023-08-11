Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk hafta maçında Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın maç kadrosu duyuruldu.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu resmen başlıyor. Ligde ilk hafta iki sarı-kırmızılı takımın mücadelesine sahne olacak.

Geçtiğimiz sezonu rakiplerinin önünde bitiren ve 23. şampiyonluğunu kazanan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile transfer yasağını kaldıramayan ve yeni oyuncuları renklerine bağlayamayan Çağdaş Atan'ın ekibi Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Kayseri Stadı'nda oynanancak bu lig mücadelesi 12 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.45'te başlayacak.

5 eksik yer aldı

Bu mücadele öncesinde son şampiyonun kamp kadrosu resmen duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada; Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Tete, Yusuf Demir, Olimpiu Morutan kadroda yer almazken, Wilfried Zaha, Kerem Demirbay ve Lucas Torreira kadroda yerlerini aldı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu: