Galatasaray'ın kırmızı kart beklentisi!

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Süper Lig'de 22. haftanın kapanış karşılaşmasında Gaziantep FK ile Galatasaray, kozlarını paylaştı.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

SALLAI YERDE KALDI, GALATASARAY KIRMIZI BEKLEDİ

Gaziantep FK forması giyen Deian Cristian Sorescu, oyunun durduğu esnada Galatasaraylı Roland Sallai'den topu almak isterken ayağına bastı.

Bu pozisyonun ardından ise Sallai yerde kalırken, sarı-kırmızılı futbolcular maçın 32. dakikasında sarı kart gören Sorescu için kart bekledi.

Hakem Kadir Sağlam ise, VAR'dan da bir uyarı gelmemesi sonrası oyunu devam ettirdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)