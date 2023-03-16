Galatasaray'ın Konyaspor maçı kadrosu Süper Lig'de Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

Süper Lig'in 26. haftası Konyaspor ile lider Galatasaray arasında oynanacak mücadele ile başlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 17 Mart akşamı saat 20.00'de oynanacak mücadele öncesinde, sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu duyuruldu.

Mertens ve Midtsjö sakatlıkları nedeniyle yok

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda, sakatlıkları bulunan Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö yer almadı. Galatasaray'da kart cezalısı olan Victor Nelsson da kafilede yer almayan diğer isim oldu.

Galatasaray'da bu isimlerin yanı sıra Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Yusuf Demir de maç kadrosuna alınmadı.

İşte Galatasaray'ın maç kadrosu: