Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası Emmanuel Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5’inci haftasında evinde konuk ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’a 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla 9 puanda kalan sarı-kırmızılı ekip, 33 maç sonra iç sahada yenilgi yüzü gördü.

EMENIKE'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike, Galatasaray'ın mağlubiyetinin hemen ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Galatasaray'ın kritik puan kaybından sonra Emenike'nin paylaşımında kedi görünümlü bir aslanın pembe bornozla oturduğu bir görsel yer aldı.

Alaycı bir gönderme olarak yorumlanan bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

GALATASARAY TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ

Sarı-lacivertli taraftarlar paylaşımı eğlenceli ve "manidar" bulurken, Galatasaraylı taraftarlar ise tepki gösterdi.

Emenike'nin paylaşımı X ve Instagram'da binlerce yorum alarak gecenin en çok konuşulan spor paylaşımlarından biri oldu.