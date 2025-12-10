Mert Hakan Yandaş dosyasında İsmail Yüksek detayı: Kart görür bahsine oynanmış...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü futbolda bahis soruşturması kapsamında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın da arasında bulunduğu 20 kişi tutuklanmıştı.

Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe-Stuttgart maçından iki gün önce Ersen Dikmen'e 25 bin TL gönderdiği, Dikmen'in hesabından aynı gün bahis sitesine 25 bin TL para girişi olduğu ve Dikmen'in bu maça ilişkin "İsmail Yüksek kart görür" şeklinde üç ayrı bahis kuponu yaptığı ve kazandığı ortaya çıktı.

Sabah'ın aktardığına göre tutuklanan 31 yaşındaki Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin oynadığı maçlarla ilgili 109 yasal bahis oynamakla suçlanıyor.

KENDİ ADINA OYNAMASI İÇİN PARA TRANSFERİ YAPTI

Savcılığın sevk yazısına göre Mert Hakan Yandaş, 2021-2025 yılları arasında kendi adına bahis oynaması için patron Ersen Dikmen'e 517 işlemde toplam 4 milyon 453 bin TL tutarında para transferi yaptı.

Savcıya göre Ersen Dikmen, Yandaş'dan gelen tutarları kısa süre içerisinde Bilyoner, Nesine ve Misli gibi yasal bahis sitelerine gönderdi. Dikmen'in Yandaş'a toplam 2 milyon 60 bin TL geri gönderdiği ifade edildi.

Savcılığa göre Ersen Dikmen, Yandaş'tan gelen paraları Bilyoner sitesi üzerinden 2021-2025 yılları arasında Fenerbahçe'nin oynadığı maçlarla ilgili 109 bahis kuponuna yatırdı. Bu maçlarda 52 kupon "kazanırken", 52 kuponda ise sonucu "kaybetti" oldu.

15 AYRI 'İSMAİL YÜKSEK KART GÖRÜR' KUPONU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında 23 Ekim'de konuk ettiği Stuttgart takımını 1-0 mağlup etmişti.

Yandaş bu maçtan iki gün önce Dikmen'e 25 bin TL gönderdi. Dikmen'in hesabından aynı gün Bilyoner'e 25 bin TL para girişi oldu.

Dikmen'in bu maça ilişkin "İsmail Yüksek kart görür" şeklinde üç ayrı bahis kuponu yaptığı ve kazandığı tespit edildi.

UZATMALARDA SARI KART GÖRMÜŞTÜ

Karşılaşmanın 90+7'nci dakikasında Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Stuttgart forması giyen Deniz Undav arasında yaşadığı tartışma sonucunda kırmızı kart görmüştü.

28 Kasım 2024'te Slavia Prag-Fenerbahçe maçına ilişkin de Ersen Dikmen, "İsmail Yüksek en az 3 faul yapar" şeklinde 15 ayrı bahis kuponu yaptığı ve kazandığı bilgisi dosyada yer aldı.

Yandaş, sorgusunda suçlamaları reddetti. Dikmen'e "Borç para gönderdim" diyen Yandaş, "Fenerbahçe futbol takımının müsabakalarına ilişkin kuponlarına benim kesinlikle bir yönlendirmem olmamıştır." dedi.