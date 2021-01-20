Galatasaray'ın Onyekuru ve İrfan Can teklifleri

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i kadrosuna katmasının ardından transferde atağa kalkan Galatasaray, İrfan Can ve Onyekuru için Monaco ile Başakşehir kulüplerine yeni bir teklif sundu.

Ara transfer döneminin suskun takımı Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine Başakşehirli İrfan Can Kahveci ve Monaco forması giyen Onyekuru'nun peşine düşen sarı-kırmızılılar, kulüplere yeni bir teklif sundu.

Monaco, bedelsiz kiralamaya 5.5 milyon euroluk zorunlu satın alma şartı ve sonraki transferinden yüzde 50 payla onay verirken, Galatasaray ise Fransızlara bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ve ‘zorunlu’ maddesini devre dışı bırakarak 4.5 milyon euroluk opsiyon maddesi önerdi.

ONYEKURU EVİNİ TUTTU

Yönetim bu plana ikna etmek için Monaco ile görüşmelerini hızlandırırken, Onyekuru’nun ise Koru Florya Sitesi'nden daire kiraladığı ve oğlu için geçen yıl da çalışan bakıyıcı yeniden göreve başlattığı belirtildi.

OCAKTA 4.5 MİLYON EURO, GERİSİ SEZON SONU

Fatih Terim’in ısrarla istediği İrfan Can Kahveci transferinde ise sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Başkan Mustafa Cengiz'in, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yoğun bir görüşme trafiğinde olduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında 4.5 milyon euro civarında ödeme yapıp, sezon sonunda yine UEFA’nın şartlarını bozmadan bir miktar para daha vermeyi planlıyor.

Ayrıca yönetim, İrfan Can’ın bir sonraki satışından da Başakşehir’e pay teklif etti.

Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, transferin önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz bir şekilde sonuçlanması bekleniyor.