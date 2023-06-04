Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Graeme Souness katıldı Galatasaray'ın eski teknik direktörü Graeme Souness, 1996 yılındaki Fenerbahçe derbisinde diktiği sarı-kırmızılı bayrakla tüm stadyumu gezdi.

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek şampiyonluğunu taçlandırdı.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Graeme Souness, 1996'daki Fenerbahçe maçı sonrası Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na diktiği bayrakla zafer turu attı.

Souness, tüm tribünleri gezdi

Graeme Souness, müzeden aldığı bayrakla soyunma odası koridorundan çıktı ve koşarak tribünleri selamladı. Bayrağı açarak tüm tribünleri selamlayan 70 yaşındaki Souness, tüm tribünleri gezdi.

Souness, ardından o dönemki futbol şube sorumlusu Adnan Polat ile sarıldı.