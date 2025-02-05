Galatasaray'ın savunmacısı Abdülkerim Bardakcı bilinçli kart gördüğü iddiasıyla PFDK'lık oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde yer alan açıklamaya göre Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK ile oynadıkları maçta bilinçli kart gördüğü iddiası sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'nun da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle kurula sevk edildiği açıklandı.

Çeşitli sebeplerle Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe, Rizespor ve Gaziantep FK de disipline sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği ayrıca Rizesporlu Rachid Ghezzal'ı da Fenerbahçe maçındaki talimatlara aykırı hareketi, hakareti ve sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ya gönderdi.

Müşavirlik, Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut ile Rizesporun bir diğer futbolcusu Ibrahim Olawoyin'i disipline sevk etti.

TFF'NİN BİLEREK KART GÖRME KURALI

TFF'nin 37. maddesi olan bilinçli kart görme üzerine ve kuralda şöyle deniyor: