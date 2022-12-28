Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 16. hafta maçında yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

Dünya Kupası arasının ardından ilk lig maçında sahasında İstanbulspor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi olan Galatasaray, Sivasspor maçına hazırlanıyor.

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda cezalı Lucas Torreira'nın yanı sıra Mauro Icardi, Kazımcan Karataş, Yunus Akgün ve Mathias Ross yer almadı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Patrick van aanholt, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Dries Mertens, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Baran Aksaka, Juan Mata, Metehan Baltacı