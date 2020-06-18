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    Galatasaray'ın son 1 yılda yaşadığı şanssızlıklar

    Galatasaray'ın son 1 yılda yaşadığı şanssızlıklar

    Bu sezon sağlık açısından çok fazla sorunla karşılaşan Galatasaray'da, son olarak Fernando Muslera'nın ayağının kırılması, sarı-kırmızılı camiayı bir hayli üzdü.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2020 - 11:26
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    Galatasaray'ın son 1 yılda yaşadığı şanssızlıklar

    Şanssızlıklar Galatasaray'ın peşini bırakmıyor...

    Ç.Rizespor'a 2-0 yenilerek lider Trabzonspor'un 6 puan gerisine düşen sarı-kırmızılılarda, Falcao'nun sakatlığıyla başlayan aksiliklerlere bir yenisi daha eklendi.

    Rizesporlu Skoda ile çarpışan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın kaval kemiğinin kırılması, camiayı derinden sarstı.

    Cimbom'da sezonu kapatan Luyindama ile Andone'nin yanı sıra Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Cengiz de sezon içinde sağlık sorunlarıyla boğuştu.

    İşte son 1 yıldır yaşanan şanssızlıklar:

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