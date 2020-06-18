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Galatasaray'ın son 1 yılda yaşadığı şanssızlıklar

Galatasaray'ın son 1 yılda yaşadığı şanssızlıklar

Bu sezon sağlık açısından çok fazla sorunla karşılaşan Galatasaray'da, son olarak Fernando Muslera'nın ayağının kırılması, sarı-kırmızılı camiayı bir hayli üzdü.