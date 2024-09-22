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Galatasaray'ın son yıllardaki Kadıköy performansı

Galatasaray'ın son yıllardaki Kadıköy performansı Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşan ve 3-1'lik skorla kazanan Galatasaray, son 8 sezonda Kadıköy'deki maçlarda sadece 1 kez mağlup oldu.