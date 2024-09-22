Galatasaray'ın son yıllardaki Kadıköy performansı

Galatasaray, son dönemde Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı maçlarda aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Kadıköy'de çıktığı son 8 derbide sadece 1 kez mağlup oldu.
Üç beraberliği bulunan Galatasaray, dördüncü kez galip geldi.
Ülker Stadı'nda son 2 derbide 3-0 ve 0-0'lık sonuçlar alan "Cimbom", üçüncü müsabakayı da 3-1 kazanmış oldu.
20 YILLIK SERİYİ FATİH TERİM SONA ERDİRDİ
Öte yandan Galatasaray, 20 yılı aşkın süredir Kadıköy'de yenemediği Fenerbahçe'yi 23 Şubat 2020 tarihinde teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde mağlup etti.
Fatih Terim'in başında olduğu sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun 23. haftasında Henry Onyekuru, Radamel Falcao ve Ryan Donk'un golleriyle rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup edip, 20 yıllık kötü seriyi sonlandırmıştı.
KADIKÖY'DE OYNANAN SON 8 KARŞILAŞMA
"Cimbom" söz konusu karşılaşmadan önce Fenerbahçe'ye karşı son deplasman galibiyetini, 22 Aralık 1999 yılında, yine Fatih Terim'in takımın başında olduğu dönemde almıştı.
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Ülker Stadı'nda oynanan son 8 karşılaşma şu şekilde:
Tarih Kulvar Skor (FB-GS)
21.9.24 Süper Lig 1-3
24.12.23 Süper Lig 0-0
08.01.23 Süper Lig 0-3
10.04.22 Süper Lig 2-0
06.02.21 Süper Lig 0-1
23.02.20 Süper Lig 1-3
14.04.19 Süper Lig 1-1
17.03.18 Süper Lig 0-0
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