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    Galatasaray'ın stadındaki muhteşem değişim

    Galatasaray'ın stadındaki muhteşem değişim

    Avrupa Ligi ve Süper Lig'de mücadele eden Galatasaray sonunda stadına kavuştu. Sarı-kırmızılılar 4 ay içinde stadın zeminindeki değişimi gözler önüne serdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 17:30
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 18:04
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    Geçtiğimiz sezona kötü zeminiyle damga vuran TT Stadyumu için devam eden yenileme çalışmaları bugün itibarıyla sona erdi.

    Uzun zamandır evinden uzak kalan sarı-kırmızılılar Lazio maçıyla sahasına kavuşurken, resmi Twitter hesabından paylaşılan videoyla mayıs ayından eylül ayına kadar olan değişim gözler önüne serildi.

    TARAFTAR ZEMİNİN YENİ HALİNDEN MEMNUN

    Kasımpaşa maçında 'çamur' gibi bir zemine sahip olan ve fotoğrafları tarihe geçen karşılaşmanın ardından Lazio maçının muhteşem bir zeminde oynanması da taraftarları memnun etti.

    Galatasaray'ın stat zeminindeki değişim VİDEO

    Galatasaray ın stadındaki muhteşem değişim #1

    Galatasaray ın stadındaki muhteşem değişim #2

    Galatasaray ın stadındaki muhteşem değişim #3

    Galatasaray ın stadındaki muhteşem değişim #4

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