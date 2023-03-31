Galatasaray'ın stadyum kapasitesi artıyor Gelecek sezondan itibaren Galatasaray, kale arkası tribünlerine ayakta seyirci alacak.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın stadyumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Maçlarını Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynayan sarı-kırmızılılar, rakip takımı baskı altına almak için yeni bir karar aldı.

İzinler alındı

Galatasaray Kulübü, kale arkası tribünlerinde değişiklik yapmayı planlıyor. Kale arkası tribünlere ayakta seyirci alabilmek için gerekli hazırlıkları yapan Galatasaray, UEFA'dan gerekli izinleri aldı.

En az 60 bin kişilik olacak

Bu doğrultuda koltukların kaldırılmasıyla birlikte seyirci kapasitesi 8-10 bin kişi artacak.

Böylelikle 52.600 kapasiteye sahip olan Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin bu hamleyle en az 60 bin kişilik olması hedefleniyor.

En çok seyirci Galatasaray'da

26 haftası geride kalan Süper Lig'de toplam 539.064 taraftara ev sahipliği yapan Galatasaray, bu konuda ligin zirvesinde yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takımın maçlarını ortalama olarak 44.922 kişi tribünden takip ediyor.