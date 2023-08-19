Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında penaltı beklediği iki pozisyon
ensonhaber.com

Süper Lig'in 2. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan bu kritik maçta Galatasaray, iki pozisyonda penaltı bekledi.

Oyun devam etti

Karşılaşmanın 20. dakikasında Sacha Boey ile Trezeguet arasında Trabzonspor, ceza sahasında yaşanan pozisyon sonra sarı-kırmızılı takım penaltı bekledi.

Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu devam ettirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise karara büyük tepki gösterdi.

Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında penaltı beklediği pozisyon
Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında penaltı beklediği pozisyon

Mertens yerde kaldı

Galatasaraylı Dries Mertens, Denswil'in müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı ve penaltı bekledi. Attila Karaoğlan oyunun devam etmesini istedi. Okan Buruk ve taraftarlar, bu pozisyonda da hakeme tepki gösterdi.

Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında penaltı beklediği iki pozisyon

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)