Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında penaltı beklediği iki pozisyon Galatasaray, Trabzonspor'la oynadığı maçta iki penaltı bekledi ancak hakem Atilla Karaoğlan iki pozisyonda da oyunu devam ettirdi.

ensonhaber.com Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan bu kritik maçta Galatasaray, iki pozisyonda penaltı bekledi. Oyun devam etti Karşılaşmanın 20. dakikasında Sacha Boey ile Trezeguet arasında Trabzonspor, ceza sahasında yaşanan pozisyon sonra sarı-kırmızılı takım penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu devam ettirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise karara büyük tepki gösterdi. Mertens yerde kaldı Galatasaraylı Dries Mertens, Denswil'in müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı ve penaltı bekledi. Attila Karaoğlan oyunun devam etmesini istedi. Okan Buruk ve taraftarlar, bu pozisyonda da hakeme tepki gösterdi. (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)