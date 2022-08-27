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Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.
- 27.08.2022 - 17:14
- Güncelleme : 27.08.2022 - 17:32
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı.
8 isim kadroda yer almadı
Sarı-kırmzılıların kafilesinde Leo Dubois, Fredrik Mitsjö, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Luyindama ve Cicaldau kafilede yer almadı.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu: