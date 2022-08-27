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    Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu

    Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.
    • 27.08.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 17:32
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    Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu

    Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı.

    8 isim kadroda yer almadı

    Sarı-kırmzılıların kafilesinde Leo Dubois, Fredrik Mitsjö, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Luyindama ve Cicaldau kafilede yer almadı.

    İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:

    Galatasaray ın Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu #1


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