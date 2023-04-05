Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da şampiyonluk türküleri şimdiden başladı.

Maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer alan sarı-kırmızılılarda taraftarlar da şampiyonluğa hazırlanıyor.

Tribünlerdeki atmosfer için yapılan yeni şarkı ve klibi, yarın Ali Sami Yen Stadyumu'nda Başakşehir ile oynanacak Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında taraftarların beğenisine sunulacak.

"Sevdana yandım yemin ederim



Senin yolun benim kaderim



Hem mutluluğum hem kederiim



Yine seni severim



Sevdana yandım yemin ederim!



Gönül verdik aşkına



Uğruna savaş buna



Allah ömür verirse



Yolum dik yokuşlara



Çocukluktan hatıram



Cimbomum bana kalan



Yanar bu şehir yanar



Vasiyet;



Mezarıma, koy sarı laleler



Ölümün yanında



Sensizlik daha beter"