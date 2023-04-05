Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da şampiyonluk türküleri şimdiden başladı.
Maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer alan sarı-kırmızılılarda taraftarlar da şampiyonluğa hazırlanıyor.
Başakşehir maçında tanıtılacak
Tribünlerdeki atmosfer için yapılan yeni şarkı ve klibi, yarın Ali Sami Yen Stadyumu'nda Başakşehir ile oynanacak Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında taraftarların beğenisine sunulacak.
İşte marşın sözleri:
"Sevdana yandım yemin ederim
Senin yolun benim kaderim
Hem mutluluğum hem kederiim
Yine seni severim
Sevdana yandım yemin ederim!
Gönül verdik aşkına
Uğruna savaş buna
Allah ömür verirse
Yolum dik yokuşlara
Çocukluktan hatıram
Cimbomum bana kalan
Yanar bu şehir yanar
Vasiyet;
Mezarıma, koy sarı laleler
Ölümün yanında
Sensizlik daha beter"