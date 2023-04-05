Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da şampiyonluk türküleri şimdiden başladı.

Maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer alan sarı-kırmızılılarda taraftarlar da şampiyonluğa hazırlanıyor.

Başakşehir maçında tanıtılacak

Tribünlerdeki atmosfer için yapılan yeni şarkı ve klibi, yarın Ali Sami Yen Stadyumu'nda Başakşehir ile oynanacak Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında taraftarların beğenisine sunulacak.

İşte marşın sözleri:

"Sevdana yandım yemin ederim

Senin yolun benim kaderim

Hem mutluluğum hem kederiim

Yine seni severim

Sevdana yandım yemin ederim!

Gönül verdik aşkına

Uğruna savaş buna

Allah ömür verirse

Yolum dik yokuşlara

Çocukluktan hatıram

Cimbomum bana kalan

Yanar bu şehir yanar

Vasiyet;

Mezarıma, koy sarı laleler

Ölümün yanında

Sensizlik daha beter"