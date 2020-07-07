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    Galatasaray'ın yeni parçalı forması

    Galatasaray'ın yeni parçalı forması

    Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunda giyeceği parçalı forma internete sızdırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2020 - 16:06
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    Galatasaray'ın yeni parçalı forması #1

    Galatasaray'ın gelecek sezon giyeceği formalar üretilmeye başlandı.

    Sarı-kırmızılıların her sene çıkardığı klasik 'parçalı' forma, bu kez farklı bir tasarımda yapıldı.

    TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

    Sosyal medyaya sızdırılan formayı bazı taraftarların çok beğenirken, kimileri ise eleştirildi.

    Galatasaray'ın yeni parçalı forması #2

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