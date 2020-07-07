Galatasaray'ın yeni parçalı forması

Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunda giyeceği parçalı forma internete sızdırıldı.

Galatasaray'ın gelecek sezon giyeceği formalar üretilmeye başlandı.

Sarı-kırmızılıların her sene çıkardığı klasik 'parçalı' forma, bu kez farklı bir tasarımda yapıldı.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyaya sızdırılan formayı bazı taraftarların çok beğenirken, kimileri ise eleştirildi.