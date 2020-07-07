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Galatasaray'ın yeni parçalı forması
Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunda giyeceği parçalı forma internete sızdırıldı.
- Haber Merkezi
- 07.07.2020 - 16:06
Galatasaray'ın gelecek sezon giyeceği formalar üretilmeye başlandı.
Sarı-kırmızılıların her sene çıkardığı klasik 'parçalı' forma, bu kez farklı bir tasarımda yapıldı.
TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Sosyal medyaya sızdırılan formayı bazı taraftarların çok beğenirken, kimileri ise eleştirildi.