Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo stat çıkışını bulmakta zorlandı

Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmanın ardından ise dikkat çeken bir an sosyal medyaya yansıdı.
Sarı-kırmızılıların yeni transferi Wilfried Singo'nun Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda çıkışı bulmakta zorlandığı görüldü.
ÇEVREDEKİLERİN UYARISIYLA ÇIKTI
Bir süre etrafı şaşkın bakışlarla izleyen Singo, daha sonra orada bulunanların yönlendirmesiyle stattan çıktı.
O anlar vatandaş kamerasına böyle yansıdı...