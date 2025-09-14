Abone ol: Google News

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo stat çıkışını bulmakta zorlandı

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, dünkü mücadelenin ardından Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda çıkışı bulmakta zorlandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.09.2025 14:40
Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo stat çıkışını bulmakta zorlandı

Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ardından ise dikkat çeken bir an sosyal medyaya yansıdı.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Wilfried Singo'nun  Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda çıkışı bulmakta zorlandığı görüldü.

ÇEVREDEKİLERİN UYARISIYLA ÇIKTI 

Bir süre etrafı şaşkın bakışlarla izleyen Singo, daha sonra orada bulunanların yönlendirmesiyle stattan çıktı.

O anlar vatandaş kamerasına böyle yansıdı...

Eshspor Haberleri