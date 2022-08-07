Galatasaray'ın yeni transferleri Dries Mertens ve Lucas Torreira'nın uçağı Atatürk Havalimanı'na indi.

Galatasaray, anlaşmaya vardığı Lucas Torreira ve Dries Mertens'in transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a duyurmuştu.

Galatasaray KAP'a bildirdi

Sarı-kırmızılı takımdan Torreira için yapılan açıklama şu şekildeydi:

"Profesyonel Futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua'nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Dries Mertens'i de duyuran sarı-kırmızılılar KAP'a şöyle açıklamıştı:

"Profesyonel futbolcu Dries Mertens’in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."





Uçakları İstanbul'a indi

Galatasaray'ın yeni transferlerini taşıyan uçak gece 02.00 sularında İstanbul'a indi.

Galatasaray taraftarı, iki yıldız futbolcunun içinde yer aldığı özel uçağı internet üzerinden izledi.

Milano'dan Brüksel'e geçen, oradan da İstanbul'a gelen özel uçağı internet sitesi üzerinden canlı takip eden taraftar sayısı, 123 bine kadar ulaştı.

Üçlü çektiler

Atatürk Havalimanı'nda bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar yeni transferleri karşılayarak birlikte üçlü çektiler.

Bugün gün içerisinde sağlık kontrolünden geçecek olan yıldız oyuncular sonrasında kendilerini Galatasaraylı yapacak olan sözleşmeyi imzalamaları bekleniyor.

Galatasaray'ın yeni yıldızları Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi - Video



"Taraftarlar inanılmaz"



Uçağı indikten sonra duygularını paylaşan Dries Mertens: "Taraftarlar inanılmaz! Bunu beklemiyordum. Harika bir atmosfer! Çılgınca. Çok güzel. Buraya özel hedefler için geldim. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum." dedi.

Torreira'nın şartları

Galatasaray, Torreira için 6 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro da bonusu ödeyecek.



Sarı-kırmızılılar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak Torreira, senelik 3 milyon 200 bin euro garanti ücret alacak.





Mertens'in şartları

Galatasaray, Torreira sonrası Dries Mertens ile de anlaştı. Sarı-kırmızılılarda uzun süredir görüşmeleri yürüten Erden Timur, Belçikalı yıldızla anlaşmaya vardı.



35 yaşındaki Mertens, Galatasaray'la bir yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi vizesi alırsa, Mertens'in sözleşmesinde de opsiyon devreye girecek ve kontratı bir yıl uzayacak.



Galatasaray, Mertens'e senelik 4 milyon euro verecek.





Mertens'in kariyeri

Kariyerine ülkesinin köklü kulüplerinden Anderlecht'te başlayan Mertens, altyapıda KAA Gent'e transfer oldu. Farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Belçikalı futbolcu, 2007'de Hollanda'nın AGOVV takımına geçti. 2009'da bu kez Utrecht'in yolunu turan Mertens, 2 sezonun ardından bu ülkenin köklü kulüplerinden PSV'ye imza attı. Burada da başarılı bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, 2013'te İtalya'nın Napoli takımına transfer oldu.



Uzun süre Napoli'de forma giyen Mertens, Serie A'da 295 maça çıktı ve 113 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli golcü, Napoli tarihinin en golcü oyuncusu olarak tarihe geçti.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 38 maçta 17 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde 70 karşılaşmada 18 kez gol sevinci yaşayan Belçikalı santrfor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 4 müsabakada 1 gol buldu.



Kulüp kariyerinde toplam 682 resmi maça çıkan Mertens, 246 kez fileleri havalandırdı. Belçika Milli Takımı'nın da formasını 105 kez terleten 35 yaşındaki oyuncu, 21 kez ağları sarstı.





Torreira'nın kariyeri

Kariyerine sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera gibi ülkesinin Montevideo Wanderers takımında başlayan Torreira, 2014'te İtalya temsilcisi Pescara'ya katıldı. Bir sezon sonra Sampdoria'ya geçen 26 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, 2018'de 26 milyon pound bonservis bedeliyle İngiltere'nin Arsenal takımına transfer oldu.



Uruguay Milli Takımı'nın da formasını giyen Torreira, 2020-2021 sezonunu İspanya'nın Atletico Madrid, 2021-2022 sezonunu ise İtalya'nın Fiorentina takımlarında kiralık olarak geçirdi.