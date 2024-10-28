Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan çift, 15 Ekim'de dünyaya gelen erkek çocuklarına hayranı oldukları milli futbolcu "Arda Güler"in ismini verdi.

27 yaşındaki Bilal Güler; Arda Güler, milli ve başarılı bir futbolcu olduğu için çocuklarına onun ismini verdiklerini söyledi.

Galatasaraylı olduğunu belirten Güler, "Arda Güler'in çok iyi yerlere gelmesini istiyoruz. Arda'yı başarılarından dolayı destekliyoruz ve yanında olmak istiyoruz. İnşallah oğlumuz da onun gibi başarılı bir futbolcu olur. Eğitiminin ardından ağabeyi Arda Güler gibi yetişecek inşallah." dedi.

"EKRAN FOTOĞRAFIM ARDA GÜLER"

24 yaşındaki Damla Nur Güler de oğluna eşinin Arda Güler ismini vermeyi çok istediğini ifade etti.

Hamilelik sürecinde eşinin, telefonunun ekran fotosuna Arda Güler'in resmini koyduğunu anlatan Güler, "Arda Güler gibi oğlumun da yüzünde iki gamzesi var. Hayırlı evlat olur inşallah." diye konuştu.

Güler çifti, Arda Güler'den imzalı forma beklediklerini de dile getirdi.