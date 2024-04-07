Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçeli gençleri alkışladı Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçından çekilmesinin ardından Mauro Icardi ve diğer Galatasaraylı futbolcuların, genç meslektaşlarını alkışlaması dikkat çekti.

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Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Super Kupa finalinde karşı karşıya geldi, Fenerbahçe sahadan çekildi.

Maçın 1. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı gol ile Galatasaray 1-0 öne geçmiş ve golün ardından A takımı temsilen sahada bulunan Fenerbahçe U19 oyuncuları teknik heyetten gelen talimat ile sahadan çekildi.

Yaşananların ardından Mauro Icardi'nin yapmış olduğu hareket gündem oldu. Mauro Icardi, sahadan çekilen Fenerbahçe U19 takımını alkışladı.

Diğer futbolcular da alkışladı

Arjantinli yıldızın bu hareketi sonrası bazı sarı-kırmızılı futbolcular da alkışa katıldı.

Karşılaşmanın 1. dakikasında Galatasaray, Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçmiş ve maç bu skorla tatil edilmişti.

Maç tatil edildi

Bu gelişme üzerine maçın hakemi Volkan Bayarslan maçı tatil etti ve Galatasaraylı oyuncular saha ortasında kutlama yapmaya başladı.