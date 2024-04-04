Galatasaraylı futbolcular kenetlendi: Fenerbahçe'ye sahada cevap vereceğiz Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleri üzerine maçlara daha fazla odaklanmaya başladı.

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Fenerbahçe'deki Başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Teknik Direktör Okan Buruk'a yönelik yapılan açıklamalar, Galatasaraylı futbolcuları kenetledi.

Kulüp içinde saha dışındaki olumsuzluklara karşı saha içinde cevap verilmesi kararı alındı.

Icardi'den göndermeler

Maçlardaki performanslarıyla adından söz ettiren Icardi, Hatayspor maçında attığı golün sevincinde "Rahat uyuyoruz" hareketi yaparak mesajını iletti.

Karşılaşmanın ardından ise "Bilge bir ihtiyar hakkında kötü konuşmanın kendi özgüveninizi yükseltmeye çalışmanın beceriksizce bir yolu olduğunu söyler. Kıskançlığı nihai iltifat haline getirmek." şeklinde bir mesaj paylaştı.

"Tehditlere boyun eğmeyeceğiz"

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'un ise Hatayspor maçı öncesinde takıma yaptığı konuşmada, rakip takımın başkanının taraftarlarını etkilemek için tehditler savurduğunu ifade etti.

Buruk, "Biz bu tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Çıkıp sahada oynayacağız ve kazanacağız." diyerek takımını motive etti.