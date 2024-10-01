Haber Merkezi
Galatasaray'da bomba bir haber gündeme düştü.
Almanya'da ünlü bir TikTok fenomeni ve aynı zamanda OnlyFans'ta yayın yapan Katharina Amalia'nın paylaşımı olay oldu.
Ünlü OnlyFans yayıncısı, yaptığı paylaşımda Türkiye'ye seyahat ettiği anları paylaştı.
GENÇ OYUNCUYLA BİRLİKTE OLDU
Amalia, yaptığı paylaşımda ünlü bir oteldeki anlarını, özel bir arabayla gezdiği anları ve Galatasaray maçına gittiği anları paylaştı.
Ünlü yayıncı, Galatasaray'dan genç bir futbolcu ile para karşılığı birlikte oldu.
O görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu. Genç oyuncunun kim olduğu ise bilinmiyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış