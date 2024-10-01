Galatasaraylı genç bir futbolcu, Almanya'dan OnlyFans yayıncısı çağırdı Sarı-kırmızılılarda forma giyen genç bir futbolcunun Almanya'dan OnlyFans yayıncısını çağırdığı ortaya çıktı.

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Haber Merkezi

Galatasaray'da bomba bir haber gündeme düştü.

Almanya'da ünlü bir TikTok fenomeni ve aynı zamanda OnlyFans'ta yayın yapan Katharina Amalia'nın paylaşımı olay oldu.

Ünlü OnlyFans yayıncısı, yaptığı paylaşımda Türkiye'ye seyahat ettiği anları paylaştı.

GENÇ OYUNCUYLA BİRLİKTE OLDU

Amalia, yaptığı paylaşımda ünlü bir oteldeki anlarını, özel bir arabayla gezdiği anları ve Galatasaray maçına gittiği anları paylaştı.

Ünlü yayıncı, Galatasaray'dan genç bir futbolcu ile para karşılığı birlikte oldu.

O görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu. Genç oyuncunun kim olduğu ise bilinmiyor.