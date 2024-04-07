Galatasaraylı oyuncular ısınmaya Atatürk tişörtüyle çıktı Süper Kupa'da ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, maç öncesinde ısınmaya Mustafa Kemal Atatürk tişörtüyle çıktı.

ensonhaber.com

2023 Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İki takım Süper Kupa’yı ilk olarak 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan’da oynayacaktı fakat organizasyondaki aksaklıklar nedeniyle kulüpler ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ortak kararıyla maçın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

TFF daha sonra 21 Şubat 2024'teki paylaşımında, kupanın Şanlıurfa’da oynanmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Galatasaray, Atatürk tişörtüyle çıktı

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı, bu müsabaka öncesinde ise Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadı.

Galatasaray futbolcuları ve teknik heyeti karşılaşmaya Atatürk tişörtleriyle çıktı.