Galatasaraylı Sacha Boey cuma namazında Süper Lig'in 37. haftasında sahasında şampiyon olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray'da 22 yaşındaki futbolcu Sacha Boey cuma namazına gitti.

Süper Lig'de Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup ederek 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da derbi heyecanı yaşanıyor.

Ligin 37. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde taraftarlarının önünde şampiyon olarak ezeli rakibiyle karşılaşacak olan Galatasaray maç sonunda kupasına kavuşacak.

Cuma namazında görüntülendi

4 Haziran akşamı saat 19.00'da başlayacak olan dev derbi öncesinde Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla beğenileri toplayan ve Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından takip edilen Sacha Boey, cuma namazında görüntülendi.

İbadetini yapmak için camiye giden Fransız futbolcunun görüntüleri sosyal medyada kısa sürede birçok etkileşim aldı.