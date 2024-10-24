Galatasaraylı taraftardan çılgın plan: Ada'yı satışa çıkarıp Osimhen'i alalım

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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, taraftarları büyülemeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takımla çıktığı 6 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Nijeryalı golcü için bir Galatasaray taraftarı sürpriz bir harekete imza attı.

Elfsborg'u 4-3 mağlup eden Galatasaray'da maç sonrası bir taraftarın açtığı pankart gündem oldu.

SATILIK ADA

Karton kağıt üzerine "Satılık ada" yazan bir sarı-kırmızılı taraftar, Ada'nın fiyatını ise 50 milyon euro olarak belirledi.

Victor Osimhen hayranı olan bu taraftarın hareketi, herkes tarafından büyük ilgi gördü.