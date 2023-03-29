Galler, Letonya'yı 1-0 mağlup etti D Grubu'nda Litvanya ile karşılan Galler, sahasında oynadığı maçı 1-0 kazandı.

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EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Galler, sahasında Letonya ile kozlarını paylaştı.

Galler tek golle 3 puanı kaptı

Cardiff City Stadium'da oynanan maçı Galler 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 41. dakikada Kieffer Moore kaydetti.

2. sıraya yükseldi

Galler, bu sonuçla milli takımımızın da yer aldığı D Grubu'nda 2. sıraya yükseltti. Letonya ise 0 puanla son sırada yer aldı. Letonya 2 maç sonunda henüz rakip filelere gol atamadı.

Grubun bir sonraki maçında Letonya, Türkiye ile karşılaşacak. Galler ise Ermenistan'ı ağırlayacak.